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В Курске столкнулись ПАЗ и троллейбус, есть пострадавшие

Сегодня, 11:30
В Курске столкнулись ПАЗ и троллейбус, есть пострадавшие
Сегодня в Курске произошла авария, в которой травмы получили 4 человека. Примерно в 9:30 утра на улице Энгельса напротив комплекса автосалонов пассажирский ПАЗ столкнулся с ехавшим впереди троллейбусом. В соцсетях уже появились фотографии ДТП. На них видно, что в троллейбусе выбиты задние стёкла, повреждён корпус. На место происшествия отправились спасатели и медики. Как сообщили в Госавтоинспекции, в аварии пострадали четверо: мужчина, женщина и две девушки. К счастью, повреждения оказались незначительными, всем первая помощь оказана на месте. Госпитализация не потребовалась.
 
 
фото — ВК Автокадр_46

 

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