В Железногорском районе женщина обморозила руки

Хотя наступила календарная весна, в Курской области лежат сугробы и стоит минусовая температура. В регионе зафиксировано 22 случая обморожения и 26 - переохлаждения. Как сообщили в МЧС, 4 марта в Железногорском районе женщина обратилась за медицинской помощью с обморожением кистей рук. Для тех же, кого непогода застигла в пути, на дорогах действуют пункты обогрева. Например, мобильный расположен на трассе М-2 «Крым» в Курском районе вблизи деревни Курица. Туда обратился водитель большегруза. В течение получаса он отдохнул, выпил горячего чая, проконсультировался по дорожной обстановке и благополучно уехал.



