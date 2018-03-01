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В Железногорском районе женщина обморозила руки

Вчера, 13:29
В Железногорском районе женщина обморозила руки
Хотя наступила календарная весна, в Курской области лежат сугробы и стоит минусовая температура. В регионе зафиксировано 22 случая обморожения и 26 - переохлаждения. Как сообщили в МЧС, 4 марта в Железногорском районе женщина обратилась за медицинской помощью с обморожением кистей рук. Для тех же, кого непогода застигла в пути, на дорогах действуют пункты обогрева. Например, мобильный расположен на трассе М-2 «Крым» в Курском районе вблизи деревни Курица. Туда обратился водитель большегруза. В течение получаса он отдохнул, выпил горячего чая, проконсультировался по дорожной обстановке и благополучно уехал.

 

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