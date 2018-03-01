поиск по сайту
 

В Железногорске водитель сбил на переходе подростка и скрылся

Сегодня, 12:29
В Железногорске водитель сбил на переходе подростка и скрылся
Утром 10 марта в Железногорске водитель сбил на переходе подростка и скрылся. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке Заводского проезда - улицы Энтузиастов. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем,  допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний самостоятельно обратился в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП скрылся. 
Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148)2-64-55.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама