Утром 10 марта в Железногорске водитель сбил на переходе подростка и скрылся. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло на перекрестке Заводского проезда - улицы Энтузиастов. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний самостоятельно обратился в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148)2-64-55.