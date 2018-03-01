поиск по сайту
 

Сразу два случая развращения малолетних расследуют в Курской области

Сегодня, 14:02
Сразу два случая развращения малолетних расследуют в Курской области
Сразу два случая развращения малолетних расследуют в нашей области. Первый случай произошел в Курске. 57-летний мужчина домогался своей 9-летней внучки. В Кореневском районе 33-летний мужчина в течение года десятки раз вступал в интимную связь с 13-летней дочерью своей сожительницы. Подозреваемый, узнав, что девочка рассказала о совершенных в отношении нее преступлениях, скрылся от следствия. Его задержали на границе Курской и Воронежской областей. Его заключили под стражу. Заведены уголовные дела. Расследования продолжаются. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама