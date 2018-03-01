Сразу два случая развращения малолетних расследуют в Курской области

Сразу два случая развращения малолетних расследуют в нашей области. Первый случай произошел в Курске. 57-летний мужчина домогался своей 9-летней внучки. В Кореневском районе 33-летний мужчина в течение года десятки раз вступал в интимную связь с 13-летней дочерью своей сожительницы. Подозреваемый, узнав, что девочка рассказала о совершенных в отношении нее преступлениях, скрылся от следствия. Его задержали на границе Курской и Воронежской областей. Его заключили под стражу. Заведены уголовные дела. Расследования продолжаются.











