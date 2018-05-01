Крестному ходу с иконой «Знамение» исполняется 400 лет

Крестному ходу с иконой Божьей Матери «Знамение» исполняется 400 лет. Впервые с чудотворным образом верующие прошли крестным ходом в 1618 году, в девятую пятницу по Пасхе, по указу царя Михаила Федоровича. В этот летний день икону торжественно перенесли из Знаменского монастыря в Коренную пустынь по случаю освящения первой, деревянной церкви Рождества Богородицы. Так было положено начало крестным ходам. В Коренной пустыни икона оставалась до сентября, а затем снова торжественно возвращалась в Курск. Этот порядок соблюдался до 1919 года, когда икона отбыла за границу. Древняя традиция проведения крестных ходов с иконой «Знамение» Курской Коренной была возрождена в 1990 году. Теперь крестный ход предваряет Курскую Коренскую ярмарку. Напомним, в этом году он состоится 8 июня.

План крестного хода с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной 8 июня

7.00 - Божественная литургия в Знаменском мужском монастыре г. Курска;

10.30 - начало крестного хода со списком иконы Божией Матери «Знамение»; крестный ход проследует по маршруту: Красная площадь - ул. Ленина - ул. Перекальского - ул. Дубровинского до Введенского храма;

12.00 - икона устанавливается в автомобиль, паломники рассаживаются в автобусы для переезда до д. Жерновец;

12.40 - возобновление крестного хода от д. Жерновец до с. Тазово;

13.30 – 14.30 - акафист перед иконой «Знамение» Курской Коренной в Знаменской церкви с. Тазово, отдых;

14.35 – 15.00 - переход крестного хода от Знаменской церкви с. Тазово до с. Долгое;

15.00 - подход крестного хода к церкви святых Иоакима и Анны с. Долгое; икону встречают руководители ЦФО, области и города и несут ее до монастыря;

15.30 - вход в монастырь Коренная пустынь;

15.40 – 15.50 - молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы.