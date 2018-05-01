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"Синяя линия" соединит 22 достопримечательности Курска

Сегодня, 12:54
Сегодня и завтра в центре Курска волонтеры будут наносить разметку экскурсионного туристического маршрута в рамках социального проекта «Синяя линия». Замкнутый пешеходный маршрут по историческому центру города обозначат специальной разметкой на тротуаре — пунктирной линией синего цвета. Ее длина составит 6,5 километра. Наиболее интересные достопримечательности - их всего 22 - отметят специальными номерами. Среди них - филармония, картинная галерея имени Дейнеки, драмтеатр имени Пушкина, храмы и старинные здания.  
У проекта есть свой сайт и группа Вконтакте, где можно прочесть или прослушать информацию о каждом объекте.
Официальное открытие проекта состоится 19 мая в 12.30 в Детском парке на площади Перекальского.

 

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