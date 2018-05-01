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Конноспортивная школа Курска набирает учеников

Сегодня, 08:05
Конноспортивная школа Курска набирает учеников
В Конноспортивной школе Курской области, недавно открывшейся на Магистральной, объявили набор детей в возрасте 10-17 лет на бесплатное обучение. Всего в спортивной школе 170 мест.
- Для зачисления на обучение необходимо, чтобы один из родителей или законный представитель написал заявление на имя директора школы. Надо принести копию свидетельства о рождении (паспорта) поступающего, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий конным спортом, одну фотографию, размером 3 на 4 сантиметра, копию полиса ОМС и копию страхового полиса от несчастного случая, - поясняют в Конноспортивной школе.
Чтобы дети могли заниматься в школе, нужно будет «раскошелиться» только на экипировку. Она включает в себя бриджи, сапоги или ботинки/краги, защитный жилет, каску, перчатки. 
Документы можно принести в любой будний день с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Телефоны для справок: +7 (4712) 72-51-53, +7 (4712) 72-51-58.

 

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