В Сеймском округе рухнули два дерева

Усилившийся в ночь на понедельник ветер повалил в Курске деревья. Очевидцы сообщают как минимум о двух таких случаях в Сеймском округе. Одно из деревьев рухнуло на улице Менделеева, возле дома №11, перегородив проезжую часть. Его довольно быстро убрали сотрудники коммунальных служб. Второе дерево повалилось в микрорайоне КЗТЗ. Добавим, что МЧС распространило предупреждение - дождь в Курской области будет идти весь день. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

фото vk.com/avtokadr_46

