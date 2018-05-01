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В Сеймском округе рухнули два дерева

Сегодня, 11:41
В Сеймском округе рухнули два дерева
Усилившийся в ночь на понедельник ветер повалил в Курске деревья. Очевидцы сообщают как минимум о двух таких случаях в Сеймском округе. Одно из деревьев рухнуло на улице Менделеева, возле дома №11, перегородив проезжую часть. Его довольно быстро убрали сотрудники коммунальных служб. Второе дерево повалилось в микрорайоне КЗТЗ. Добавим, что МЧС распространило предупреждение - дождь в Курской области будет идти весь день. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
 
фото vk.com/avtokadr_46

 

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