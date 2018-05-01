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Во Льгове предприниматель застрелил из ружья мужчину

Сегодня, 13:24
Во Льгове предприниматель застрелил из ружья мужчину
Во Льгове индивидуальный предприниматель застрелил из ружья мужчину. Как сообщили в СК, убийство произошло утром 20 мая на пилораме, расположенной на улице Примакова Льгова. Между владельцем предприятия и двумя местными жителями, предположительно, требующими у предпринимателя возврата долга, произошла ссора. Предприниматель из охотничьего ружья выстрелил в одного из мужчин. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Скоро ему предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства убийства, назначены судебные экспертизы.

 

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