Во Льгове предприниматель застрелил из ружья мужчину

Во Льгове индивидуальный предприниматель застрелил из ружья мужчину. Как сообщили в СК, убийство произошло утром 20 мая на пилораме, расположенной на улице Примакова Льгова. Между владельцем предприятия и двумя местными жителями, предположительно, требующими у предпринимателя возврата долга, произошла ссора. Предприниматель из охотничьего ружья выстрелил в одного из мужчин. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Скоро ему предъявят обвинение. Устанавливаются все обстоятельства убийства, назначены судебные экспертизы.