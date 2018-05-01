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Приложение МКБ Мобайл стал удобнее: от оплаты коммунальных услуг до поиска банкоматов

Сегодня, 14:35
Приложение МКБ Мобайл стал удобнее: от оплаты коммунальных услуг до поиска банкоматов

С помощью мобильного приложения МКБ Мобайл сейчас можно сделать оплату коммунальных платежей Москвы, а также Московской обл. по QR-коду, сообщает «Соловей.Инфо». В разделе «Оплата» -> «Оплата по штрих-коду или QR». Для проведения оплаты достаточно только отсканировать с квитанции QR-код — данные подтянутся автоматически.

В приложении МКБ Мобайл в разделе «Отделения и банкоматы» в поиске доступны также банкоматы банков-партнеров — теперь можно выбрать более удобный и проложить к нему маршрут. В приложении предоставляется возможность ежедневно следить за остатком, посмотреть торговый оборот, получать доступные привилегии по карте — cashback, а также процент на остаток личных средств.

Стоит напомнить, что бизнесмен Роман Авдеев - основной владелец «Московского кредитного банка».

 

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