Ночью на проспекте Кулакова "девятка" сбила неизвестного мужчину

Около полуночи 21 мая в Курске произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла напротив дома 7«б» по проспекту Кулакова. 27-летний водитель ВАЗовской "девятки" допустил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части. Мужчину с травмами доставили в 4-ю городскую больницу. Его личность устанавливают.



