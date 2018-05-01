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Ночью на проспекте Кулакова "девятка" сбила неизвестного мужчину

Сегодня, 12:04
Ночью на проспекте Кулакова
Около полуночи 21 мая в Курске произошло ДТП с участием пешехода. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла напротив дома 7«б» по проспекту Кулакова. 27-летний водитель ВАЗовской "девятки" допустил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части. Мужчину с травмами доставили в 4-ю городскую больницу. Его личность устанавливают. 

 

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