За сутки нетрезвые водители устроили три ДТП с пострадавшими

21 мая на курских дорогах по вине пьяных водителей произошло три ДТП, два из них в Золотухинском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции, 24-летний водитель сел в состоянии алкогольного опьянения за руль автомобиля ВАЗ-2115. В деревне Апальково он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Травмы получили сам водитель и его 27-летний пассажир. Пострадавших доставили в Золотухинскую райбольницу. Около 20 часов в Свободе пьяный 48-летний водитель «Мицубиси Лансер» двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество "Хендай Соната". В столкновении иномарок пострадал пассажир «Сонаты», его доставили в медучреждение. И, наконец, третье ДТП произошло в селе Дьяконово Октябрьского района. Водитель ВАЗа 99-й модели врезался в стоящий автомобиль «Киа Спектра». 32-летний мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, с травмами был госпитализирован. В ГИБДД подчеркнули: от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.



