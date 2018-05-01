Сегодня на Красной площади Москвы выступят юные куряне

Сегодня на Красной площади Москвы состоится всероссийский праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Участие в нем примет множество детских и молодёжных академических хоровых коллективов. Курск представят 30 юных дарований из ДШИ №1 имени Свиридова, №4 и №6. Кроме того, наша землячка Алина Беспалова из ДШИ №4 выступит как солистка сводного хора с песней «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего».



