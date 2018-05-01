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В Курске внедорожник протаранил маршрутку, шестеро пострадавших

Вчера, 19:26
В Курске внедорожник протаранил маршрутку, шестеро пострадавших
Сегодня около 17 часов на улице Парижской коммуны Курска произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель маршрутки «Форд Транзит» двигался по улице Цурюпы от Станционной в направлении улицы 8 Марта. Перед перекрестком с улицей Парижской коммуны водитель притормозил, чтобы повернуть налево. В это время в заднюю часть микроавтобуса въехал автомобиль «Ауди Q7». От удара маршрутка опрокинулась на правую сторону. Ранения различной степени тяжести получили оба водителя и 4 пассажира автобуса, двое из них несовершеннолетние: 16-летняя девушка и 8-летний ребенок. Водители направлены на медосвидетельствование на состояние опьянения.

 

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