В Курске внедорожник протаранил маршрутку, шестеро пострадавших

Сегодня около 17 часов на улице Парижской коммуны Курска произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции, 51-летний водитель маршрутки «Форд Транзит» двигался по улице Цурюпы от Станционной в направлении улицы 8 Марта. Перед перекрестком с улицей Парижской коммуны водитель притормозил, чтобы повернуть налево. В это время в заднюю часть микроавтобуса въехал автомобиль «Ауди Q7». От удара маршрутка опрокинулась на правую сторону. Ранения различной степени тяжести получили оба водителя и 4 пассажира автобуса, двое из них несовершеннолетние: 16-летняя девушка и 8-летний ребенок. Водители направлены на медосвидетельствование на состояние опьянения.



