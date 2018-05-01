На ПМЭФ-2018 курский губернатор укреплял отношения с Молдавией и Ставропольским краем

На ПМЭФ-2018 губернатор Курской области провел переговоры с президентом Молдовы и подписал соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем. Как отметил Александр Михайлов, питерский форум впечатляет своим масштабом, представительностью участников и зарубежных гостей.

-Для нас, губернаторов, эта площадка дает возможность увидеть, понять и оценить актуальные тенденции развития мировой экономики, роль регионов в этом процессе. В нынешних непростых для России условиях ПМЭФ помогает международному бизнесу выстроить в атмосфере доверия активное взаимодействие абсолютно по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, - считает глава региона.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах еще с одним российским регионом – Ставропольским краем. В 2018 году это уже третье межрегиональное соглашение, ранее еще два соглашения - с городом Сочи и Тамбовской областью – губернатором были подписаны на Сочинском инвестиционном форуме в феврале. Всегоу нас действуют 17 межрегиональных соглашений.

На форуме состоялись встреча и переговоры Александра Михайлова с президентом Молдовы Игорем Додоном. С этой Республикой курян связывает многолетнее сотрудничество. В 2002 году было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Молдова вырос за это время в пять раз и составил порядка 7 млн долл. по итогам 2017 года, темп роста к уровню 2016 года – 116,5%. Наш регион экспортирует туда продовольственные товары, продукцию машиностроительного комплекса, химической промышленности, целлюлозно-бумажные изделия. На встрече с президентом Молдовы рассмотрены перспективы укрепления разносторонних партнерских связей и достигнута договоренность о подготовке сторон к подписанию нового соглашения о сотрудничестве.



