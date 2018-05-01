26 мая на курских дорогах три человека погибли, среди них ребенок

26 мая на дорогах Курской области произошли три ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в Госавтоинспекции, череда ЧП началась утром в 1-й Мокве Курского района. Здесь столкнулись три автомобиля — «КамАЗ», «ВАЗ» и «Шевроле». «Копейка» загорелась, водитель погиб, его личность устанавливают.

Второе ДТП, в котором погиб человек, зафиксировали в Тимском районе. 51-летний водитель "Чери" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Автомобилиста госпитализировали, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице.

Чуть позже в Суджанском районе под колеса машины попал ребенок. В населённом пункте Заолешенка на дорогу внезапно выбежала 9-летняя девочка, ее сбила ВАЗовская "пятёрка". Пострадавшую доставили в больницу, но врачи ничем ей помочь уже не смогли. От полученных травм девочка скончалась.