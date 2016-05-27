Лагерь имени Терешковой могут продать в частные руки
Вчера, 08:05
Администрация Курска планирует продать лагерь имени Терешковой. Сейчас городу принадлежит 25 процентов, а остальные 75 - в собственности инвестора. При этом никто из чиновников не дает гарантий, что после продажи эту землю не используют по другому назначению. По информации «Секунда медиа», нынешний инвестор - ООО «Лизинговая компания «Желдорлизинг» - занялся лагерем примерно 10 лет назад. Причем 4,6 гектара земли достались компании всего за 1 миллион 400 тысяч рублей. Сейчас комитет по управлению имуществом намерен реализовать свою долю в лагере всего за 9 миллионов рублей. Меж тем, стоимость этих активов - 15 миллионов. Обсуждение депутатами Курского городского Собрания возможной продажи доли шло бурно. В итоге 17 депутатов проголосовали за продажу акций, принадлежащих Администрации города, 8 - против, 6 воздержались. Для принятия решения не хватило одного голоса. Вопрос о продаже отложили до июня.