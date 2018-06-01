В День защиты детей 20 малышей получили свидетельства о рождении

В Курском областном перинатальном центре сегодня состоялась выездная торжественная регистрация рождения. Праздник в День защиты детей устроили сотрудники ЗАГСа. Он стал ежегодной традицией. В праздничной обстановке молодые мамы получили первый государственный документ своего ребенка – свидетельство о рождении, определяющее фамилию, имя, отчество нового жителя России. Были и подарки – наборы по уходу за детьми первых месяцев жизни.

Сегодня торжественно зарегистрировали 20 новорожденных. Из них 11 мальчиков и 9 девочек. Семь малышей — первые дети в семье, 10 – вторые, один ребенок – третий и двое – четвертые. Имена мальчиков: Артём, Владислав, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Лев, Михаил, Никита; девочек: Александра, Анастасия, Дарина, Есения, Людмила, Милана, Регина.