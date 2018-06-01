поиск по сайту
 

В День защиты детей 20 малышей получили свидетельства о рождении

Вчера, 13:58
В День защиты детей 20 малышей получили свидетельства о рождении
В Курском областном перинатальном центре сегодня состоялась выездная торжественная регистрация рождения. Праздник в День защиты детей устроили сотрудники ЗАГСа. Он стал ежегодной традицией. В праздничной обстановке молодые мамы получили первый государственный документ своего ребенка – свидетельство о рождении, определяющее фамилию, имя, отчество нового жителя России. Были и подарки – наборы по уходу за детьми первых месяцев жизни.
Сегодня торжественно зарегистрировали 20 новорожденных. Из них 11 мальчиков и 9 девочек. Семь малышей — первые дети в семье, 10 – вторые, один ребенок – третий и двое – четвертые. Имена мальчиков: Артём, Владислав, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Лев, Михаил, Никита; девочек: Александра, Анастасия, Дарина, Есения, Людмила, Милана, Регина.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама