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Жителя Железногорска на даче укусила гадюка

Сегодня, 12:39
Жителя Железногорска на даче укусила гадюка
Жителя Железногорска на даче ужалила гадюка. Как сообщает издание «Эхо недели» со ссылкой на главврача горбольницы №1, каждую весну к медикам обращаются пациенты, пострадавшие от укусов ядовитых змей. Последний случай зафиксирован в мае. Курянин отдыхал на даче и был укушен змеей. Мужчину привезли в больницу на «скорой», ему вовремя оказали помощь и спасли жизнь. Впрочем, не каждый укус гадюки обыкновенной или степной (только эти виды встречаются в Курской области) может стать смертельным. Однако рисковать не стоит и необходимо сразу обратиться к врачам. Добавим, гадюки первыми не нападают на людей. Они кусают чаще всего тех, кто случайно наступил на них.

 

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