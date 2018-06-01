В Курске ради велогонщиков убирают "лежачих полицейских"

17 июня в Курске пройдут чемпионат и первенство области по велосипедному спорту. Спортсмены проедут по трассам города, в связи с этим автомобильное движение в северной части перекроют.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в воскресенье с 10 до 14 часов будут закрыты для автомобилистов улицы Пучковка, Кавказская, проспект Победы, улица Карла Маркса на участке от Кавказской до поворота к торговому центру «Метро» по Светлому проезду. Парковка здесь также будет запрещена.

В сторону поселков Северный и Косиново надо будет ехать в объезд — по улице Фестивальной и Светлому проезду. Там же будут ходить и маршрутки.

Будет закрыто движение троллейбусов по маршрутам №№ 1, 8 на участке от Московской площади до остановки «ККПФ», №№ 2, 9 на участке от Московской площади до остановки «1-й Северо-Западный микрорайон». Временно не будут ходить автобусы по маршрутам №№ 226, 280.

На участке от Московской площади до улицы Понизовка будет закрыто движение автобусов по маршрутам №№ 13, 14, 292.

А в конце июня – начале июля на этой же трассе состоятся соревнования куда масштабнее. Курск примет Гран Фондо в рамках Чемпионата России по шоссейному велоспорту. Именно подготовкой к соревнованиям объясняется исчезновение «лежачих полицейских». Их убрали, чтобы выровнять трассу для спортсменов. На сайте организаторов указано, что спортсменам предстоит преодолеть маршруты протяженностью 100, 60 и 30 километров.















