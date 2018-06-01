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Более 200 осуждённых «условно» могут получить реальный срок

Вчера, 12:29
Более 200 осуждённых «условно» могут получить реальный срок
Сотрудники УФСИН России по Курской области провели операцию «Условник». Они проверили исполнение приговоров у 87% из почти 4 тысяч подлежащих проверке осужденных. Ревизоры установили, что 4 человека пытались уклониться от исполнения наказания, а еще 232 осуждённых всячески нарушали решение суда. Теперь их судьбу вновь будет решать суд. Как пояснили в УФСИН, возможна замена ранее наложенных ограничений или продление испытательного срока, или возложение дополнительных ограничений. Более того, «условникам» могут назначить реальный срок наказания.

 

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