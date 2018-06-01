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На Боевке появилась «книжная башня»

Сегодня, 08:00
На Боевке появилась «книжная башня»
Курское общество «Возрождение»  представило на Боевке арт-объект «книжная башня». Это новая площадка для буккроссинга — бесплатного обмена книгами. Все желающие могут оставлять в башне свои издания, а взамен брать понравившиеся. Средства на деревянное сооружение собирали неравнодушные люди. Во время открытия организаторы провели для курян праздник. Для гостей выступили музыканты и актеры драмтеатра, а для начинающих поэтов работал «Свободный микрофон».Культурно-просветительское общество «Возрождение» – это сообщество неравнодушных курян, которые пытаются развивать новые формы творчества и искусства.  

 

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