На Боевке появилась «книжная башня»

Курское общество «Возрождение» представило на Боевке арт-объект «книжная башня». Это новая площадка для буккроссинга — бесплатного обмена книгами. Все желающие могут оставлять в башне свои издания, а взамен брать понравившиеся. Средства на деревянное сооружение собирали неравнодушные люди. Во время открытия организаторы провели для курян праздник. Для гостей выступили музыканты и актеры драмтеатра, а для начинающих поэтов работал «Свободный микрофон».Культурно-просветительское общество «Возрождение» – это сообщество неравнодушных курян, которые пытаются развивать новые формы творчества и искусства.