Власти обосновали подорожание проезда в электротранспорте

Со 2 июля проезд в курских трамваях и троллейбусах подорожает на 2 рубля и составит 17 рублей. Последний раз цены поднимали 2 года назад. В мэрии пояснили, почему поездка вновь подорожает. По словам директора городского департамента транспорта и связи Надежды Пупко, ежегодный рост цен на запчасти, комплектующие, ГСМ, повышение тарифа на энергоносители ведут к росту затрат МУП «Курскэлектротранс». Так, только подорожание электричества увеличило статью расходов на 21%. На момент последнего подорожания проезда - в 2016 году - тариф на электроэнергию составлял 4 рубля 38 копеек за киловаттчас, сейчас - 5 рублей 28 копеек.