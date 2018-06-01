WBA дала Джошуа 24 часа на подписание контракта на бой с Поветкиным

Всемирная боксерская ассоциация потребовала от чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO британца Энтони Джошуа в течение 24 часов подписать контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным, сообщает Sky Sports. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA (Super). Обладатель этого чемпионского пояса Джошуа заявлял, что хотел бы провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером и просил продлить переговоры на месяц. Похоже, команда Уайлдера не согласовала контракт на бой, поэтому WBA потребовала немедленного назначения боя Джошуа против Поветкина, - заявил глава организации Жилберто Мендоса. Ранее менеджер Уайлдера сообщил, что подписание контракта на поединок с Джошуа планируется 29 июня.



