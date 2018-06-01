поиск по сайту
 

«Авангард» начал второй тренировочный сбор

Сегодня, 08:05
«Авангард» начал второй тренировочный сбор
Футболисты курского «Авангарда» заехали на пригородную базу «Сейм» под Курском, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор. Как сообщили в футбольном клубе, 1 июля запланирован контрольный матч в Химках с московским «Спартаком». 5 июля курянам предстоит домашняя игра с воронежским «Факелом». Матч на базе «Сейм» станет открытым для болельщиков и СМИ. Небольшое изменение в спарринг-партнерах — вместо товарищеской встречи с «Тамбовом» подопечные Игоря Беляева 10 июля сыграют дома с брянским «Динамо».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама