«Авангард» начал второй тренировочный сбор

Футболисты курского «Авангарда» заехали на пригородную базу «Сейм» под Курском, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор. Как сообщили в футбольном клубе, 1 июля запланирован контрольный матч в Химках с московским «Спартаком». 5 июля курянам предстоит домашняя игра с воронежским «Факелом». Матч на базе «Сейм» станет открытым для болельщиков и СМИ. Небольшое изменение в спарринг-партнерах — вместо товарищеской встречи с «Тамбовом» подопечные Игоря Беляева 10 июля сыграют дома с брянским «Динамо».