Сергея Лазарева поселили в курскую гостиницу, в которой отключили всю воду

Курск посетил певец Сергей Лазарев. Он побывал в нашем городе в качестве посла детского благотворительного фестиваля «Добрая волна». Правда, его визит омрачился коммунальной проблемой. Исполнителя разместили в гостинице. Однако здесь Лазарева ждал неприятный сюрприз - в отеле отключили всю воду - и холодную, и горячую. Об этом сам певец рассказал в Инстаграме. "Самое классное, когда приезжаешь на поезде в город, приходишь на reception в отеле. А тебе говорят: «А в городе нет воды. Вообще». Класс!" - заявил Сергей Лазарев. Как сообщает 46 ТВ, исполнителя в итоге оперативно переселили в другую гостиницу, где вода была.







