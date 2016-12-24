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Сергея Лазарева поселили в курскую гостиницу, в которой отключили всю воду

Сегодня, 13:18
Сергея Лазарева поселили в курскую гостиницу, в которой отключили всю воду
Курск посетил певец Сергей Лазарев. Он побывал в нашем городе в качестве посла детского благотворительного фестиваля «Добрая волна». Правда, его визит омрачился коммунальной проблемой. Исполнителя разместили в гостинице. Однако здесь Лазарева ждал неприятный сюрприз - в отеле отключили всю воду - и холодную, и горячую. Об этом сам певец рассказал в Инстаграме. "Самое классное, когда приезжаешь на поезде в город, приходишь на reception в отеле. А тебе говорят: «А в городе нет воды. Вообще». Класс!" - заявил Сергей Лазарев. Как сообщает 46 ТВ, исполнителя в итоге оперативно переселили в другую гостиницу, где вода была.

 

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