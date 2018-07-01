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В Курске подвели итоги чемпионата России по шоссейным гонкам

Сегодня, 14:55
В Курске подвели итоги чемпионата России по шоссейным гонкам
В Курске состоялся чемпионат России по шоссейным велогонкам. Завершали турнир командные соревнования. Свыше 200 участников проехали 300 километров по городским улицам: 120 километров у женщин, 180 - у мужчин. Сложностей и зрелищности соревнованиям добавил проливной дождь в конце гонки. К счастью, никто не упал и не пострадал. Чемпионом в абсолютном зачете среди мужчин стал Иван Ровный - участник легендарных многодневок - «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», испанской «Вуэльты». Иван Ровный - один из вероятных кандидатов на участие в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. В женском разряде сильнейшей стала представительница Петербурга Маргарита Сыродоева. Соревнования в Курске определили состав сборной на грядущий чемпионат мира. К слову, в Федерации велоспорта России не исключили возвращение сильнейших гонщиков страны на курскую землю.
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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