В Курске пройдет Чемпионат России по автокроссу

В эти выходные, 7 и 8 июля, Курск примет чемпионат и первенство России по автокроссу. Соревнования пройдут на трассе в Крутом логу. За руль сядут более 60 спортсменов со всей страны. Турнир пройдет в разных классах (Супер 1600, Д2-Н, Д3-спринт, Супер багги, Д2-юниор, Д3-юниор, Д3-Мини, Д3-микро, Д2-юниор «Ока», Д3-125, Д3-250).

Хозяева трассы выступят в четырех из них. В Супер 1600 поедут Вячеслав Ковалев, Евгений Еорошко, Антон Соченко, Владимир Петин. В Д2-Н - Павел Корпачев, Геннадий Бубнов, Александр Алпеев. Иван Гежа настроен побороться за победу в классе Д2-юниор «Ока», а Роман Извеков - в классе Д2-юниор. Торжественное открытие соревнований намечено на 11:00 8-го июля.



