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В Щигровском районе дороги отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Вчера, 08:10
В Щигровском районе дороги отремонтируют после вмешательства прокуратуры
В Курской области суд признал незаконным бездействие администрации. Поводом для такого решения стала прокурорская проверка в Щигровском районе. Надзорный орган обследовал местные автодороги. В перечне недостатков - отсутствие необходимых дорожных знаков, превышающие допустимые нормы выбоины и ямы, а также обилие кустарника, ветви которого ограничивают видимость. Прокуратура расценила это как создание угрозы безопасности дорожного движения и направила в суд исковое заявление. Суд обязал власти привести дороги в порядок.

 

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