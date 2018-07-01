В Щигровском районе дороги отремонтируют после вмешательства прокуратуры

В Курской области суд признал незаконным бездействие администрации. Поводом для такого решения стала прокурорская проверка в Щигровском районе. Надзорный орган обследовал местные автодороги. В перечне недостатков - отсутствие необходимых дорожных знаков, превышающие допустимые нормы выбоины и ямы, а также обилие кустарника, ветви которого ограничивают видимость. Прокуратура расценила это как создание угрозы безопасности дорожного движения и направила в суд исковое заявление. Суд обязал власти привести дороги в порядок.