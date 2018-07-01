Двух жителей Суджи с психическими заболеваниями лишили водительских прав

В Суджанском районе в ходе прокурорской проверки установили, что у двух водителей имеются противопоказания к такому виду деятельности. Так, 23-летний местный житель состоит на учете у врача психиатра с диагнозом «шизофрения». В июне 2017 года он предоставил в ГИБДД поддельное медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, на основании которого получил водительские права. После прокурорской проверки следственные органы за подделку документов возбудили уголовное дело. Другой житель Суджи, страдающий психическим расстройством, также предоставил в ГИБДД подложное медицинское заключение, на основании которого ему выдали водительское удостоверение. По постановлению суда мужчине назначена принудительная мера медицинского характера, поскольку он действовал в невменяемом состоянии.







