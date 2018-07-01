Курские коммунисты устроят митинг против повышения пенсионного возраста. Его устроят в субботу, 28 июля. Место проведения кинотеатр "Мир", что на Станционной, остановка "Администрация Железнодорожного округа". Начало в 13 часов. Как отмечают на сайте курского обкома КПРФ, социологические данные показывают, что подавляющее большинство россиян (92%) выступает против повышения пенсионного возраста в стране. "Принятие этого закона приведёт к ещё большему обнищанию народа и увеличению безработицы, особенно среди молодёжи и людей предпенсионного возраста" - заявляют коммунисты.

Добавим, сегодня Госдума в первом чтении одобрила законопроект о проведении пенсионной реформы. Документ предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас пенсионный возраст - 60 и 55 лет соответственно.



