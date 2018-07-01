За незаконную торговлю укропом и петрушкой десятками выписывают штрафы

Летом на улицах Курска случаи несанкционированной торговли сельхозпродукцией заметно учащаются. С незаконными продавцами пучков укропа и петрушки борются представители власти. В июне в Центральном округе состоялось 13 рейдов, составили 36 административных протоколов. В июле взялись за Сеймский округ. Итогом 12 рейдов стали 20 протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах». Скоро ревизоры побывают в Железнодорожном округе. В мэрии пояснили: все протоколы передают в административные комиссии для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах.

В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Курской области» штрафные санкции составляют:

- по ст. 28 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» - предупреждение или штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

- по ст. 53 «Торговля в неустановленных местах» - штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно, - штраф на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Курян предупреждают: в местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем.



