поиск по сайту
 

За незаконную торговлю укропом и петрушкой десятками выписывают штрафы

Вчера, 08:07
За незаконную торговлю укропом и петрушкой десятками выписывают штрафы
Летом на улицах Курска случаи несанкционированной торговли сельхозпродукцией заметно учащаются. С незаконными продавцами пучков укропа и петрушки борются представители власти. В июне в Центральном округе состоялось 13 рейдов, составили 36 административных протоколов. В июле взялись за Сеймский округ. Итогом 12 рейдов стали 20 протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах». Скоро ревизоры побывают в Железнодорожном округе. В мэрии пояснили: все протоколы передают в административные комиссии для принятия законного решения в отношении граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных местах. 
В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Курской области» штрафные санкции составляют:
- по ст. 28 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» - предупреждение или штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.
- по ст. 53 «Торговля в неустановленных местах»  - штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, - штраф на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Курян предупреждают: в местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама