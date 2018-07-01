Больше всего недвижимости куряне зарегистрировали в Белгородской области

С начала года Кадастровая палата по Курской области приняла более 500 заявлений о проведении кадастрового учета и регистрации прав собственности по экстерриториальному принципу. Это в 5 раз превышает показатели первого полугодия 2017 года. Больше всего обращений касалось объектов, расположенных в Белгородской области. Также в число регионов-лидеров вошли Москва и Московская область, Воронежская, Орловская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Липецкая и Брянская области, Петербург и Ленинградская область, Республика Крым и Краснодарский край. Территориями наименьшего спроса оказались Астраханская, Нижегородская, Новгородская и Свердловская области, Приморский край, Ингушетия, Северная Осетия – Алания. Напомним, ставить на учет и регистрировать недвижимость из любого региона страны россияне могут с 2017 года.

Заявления о проведении кадастрового учета и (или) регистрации прав на недвижимое имущество по экстерриториальному принципу принимаются в офисе Кадастровой палаты по адресу: г. Курск, пр-д Сергеева, д. 10.

Записаться на прием можно по телефону 8 (4712) 57-39-71 или через личный кабинет на портале Росреестра. График работы офиса можно уточнить по телефону контактного центра ведомства 8-800-100-34-34.



