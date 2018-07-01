Курянка продавала вредную для здоровья детскую одежду

Жительницу Курска подозревают в продаже опасной детской одежды, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Трое жителей Курской области напали на незнакомца в подъезде жилого дома

По версии следствия, 59-летняя женщина с 6 по 15 июня этого года в одном из торговых павильонов города продавала джинсы и футболки для детей до шести лет. При этом женщина точно знала, что материал, из которого изготовлены вещи, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья по биологическим и химическим показателям.В отношении курянки возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.