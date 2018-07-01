Курские дворы благоустроят до снегопадов

В Курской области продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках проекта "Городская среда", на который в этом году направлено более 270 миллионов рублей. Работы завершены на 25-ти объетах, на 75-ти ведутся работы, по 226 объектам завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. Всего в курском регионе будет благоустроено 235 дворов и 91 общественная территория. Наибольший объём работ - 10 общественных территорий и 34 двора - предстоит сделать в Курске. Завершатся эти работы не позднее сентября этого года.