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Курские дворы благоустроят до снегопадов

Сегодня, 12:28
Курские дворы благоустроят до снегопадов
В Курской области продолжаются работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках проекта "Городская среда", на который в этом году направлено более 270 миллионов рублей.  Работы завершены на 25-ти объетах, на 75-ти ведутся работы, по 226 объектам  завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. Всего в курском регионе  будет благоустроено 235 дворов и 91 общественная территория. Наибольший объём работ - 10 общественных территорий и 34 двора - предстоит сделать в Курске. Завершатся эти работы не позднее сентября этого года.

 

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