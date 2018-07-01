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Приставы взыскали с курской компании более 37 миллионов рублей

Сегодня, 11:52
Приставы взыскали с курской компании более 37 миллионов рублей
Более 37 миллионов рублей курские приставы взыскали с компании, которая осуществляет производство и реализацию продукции из мяса птицы. По информации ведомства, взысканная сумма - задолженность по налогам, которая накопилась у фирмы. Известно, компания также ведет комбикормовое производство, имеет свои птицеперерабатывающие комплексы и торговый дом в Горшеченском районе. Чтобы заставить должника оплатить налоги, судебным приставом были арестованы расчетные счета и 35 объектов недвижимости, принадлежавших организации. После этого сумма задолженности погашена компанией в полном объеме.

 

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