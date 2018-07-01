Куряне стали больше зарабатывать

За пять месяцев этого года средняя заработная плата в Курской области увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Курскстата среднемесячная зарплата курян за январь-май 2018 года составила 28 тыс. 800 руб. В первом квартале наши земляки зарабатывали почти на тысячу меньше. Больше всех получают работники промышленного комплекса – 32 тысячи рублей. В отрасли транспортировки и хранения – 29 тыс. 700 рублей. Замыкает тройку лидеров строительство – 27 тыс. 600 рублей.