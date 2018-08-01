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Специалисты Курскэнерго и бойцы студотряда «Энергетик» провели занятие по электробезопасности для школьников

Сегодня, 11:27
Специалисты Курскэнерго и бойцы студотряда «Энергетик» провели занятие по электробезопасности для школьников
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  и бойцы студотряда «Энергетик» организовали тематический урок по электробезопасности для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Беловском районе. Участие в мероприятии приняли более 60 подростков в возрасте от 11 до 14 лет. Энергетики напомнили ребятам, почему нельзя  играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, запускать воздушного змея и удить рыбу вблизи линий электропередачи. После чего предложили детям несколько практических заданий. Подростки вместе со студентами-энергетиками учились  передвигаться гусиным шагом в зоне действия замыкания токов, различать предупреждающие знаки, правильно выдергивать вилку из электрической розетки. Не менее интересной стала и вторая часть занятия - оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях. Специалисты ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» показали ребятам комплекс реанимационных мероприятий на манекене–тренажере Гоша. Кроме того, дети получили возможность примерить экипировку энергетика – боты, каску и перчатки. Урок сопровождался демонстрацией наглядных материалов и видеороликов. Для закрепления полученных знаний, бойцы студотряда провели для участников урока викторину «Безопасное электричество».  Директор лагеря Игорь Струков поблагодарил энергетиков за интересное занятие, отметив важность таких мероприятий для подрастающего поколения. 

 

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