9-летний курянин попал под машину рядом с детской больницей

2 августа примерно в 12.15 на улице Хуторская 9-летний ребёнок попал под машину. ДТП случилось рядом с детской больницей. Как рассказали в региональном ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» двигался по улице Хуторская со стороны улицы Карла Маркса в сторону Хуторского переулка. Напротив дома № 14А автомобилист допустил наезд на 9-летнего мальчика. Отмечается, что ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он с переломом ноги, ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. В результате аварии школьник с переломом ноги, ссадинами и ушибами попал на больничную койку. Сегодня, 09:22 К списку новостей