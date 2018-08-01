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9-летний курянин попал под машину рядом с детской больницей

Сегодня, 09:22
9-летний курянин попал под машину рядом с детской больницей
2 августа примерно в 12.15 на улице Хуторская 9-летний  ребёнок попал под машину. ДТП случилось рядом с детской больницей. Как рассказали в региональном ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» двигался по улице Хуторская со стороны улицы Карла Маркса в сторону Хуторского переулка. Напротив дома № 14А автомобилист допустил наезд на 9-летнего мальчика.  Отмечается, что ребёнок переходил дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он с переломом ноги, ссадинами и ушибами был доставлен в больницу. В результате аварии школьник с переломом ноги, ссадинами и ушибами попал на больничную койку.

 

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