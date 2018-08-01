поиск по сайту
 

Курянин получил 8 лет колонии за убийство матери

Сегодня, 09:51
Курянин получил 8 лет колонии за убийство матери
В Обояни Курской области суд вынес приговор 52-летнему мужчине. Курянина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Мужчина до смерти забил свою престарелую мать. Курянин проживал с престарелой матерью, систематически злоупотреблял спиртным, из-за чего между ними происходили ссоры. В ходе одного из таких конфликтов, произошедшего в августе 2016 года, мужчина палкой нанёс множественные удары по телу пожилой женщины. Спустя некоторое время от полученных травм пенсионерка скончалась в местной больнице. Суд назначил жителю Обояни наказание – 8 лет колонии строгого режима.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама