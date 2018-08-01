Курянин получил 8 лет колонии за убийство матери

В Обояни Курской области суд вынес приговор 52-летнему мужчине. Курянина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. Мужчина до смерти забил свою престарелую мать. Курянин проживал с престарелой матерью, систематически злоупотреблял спиртным, из-за чего между ними происходили ссоры. В ходе одного из таких конфликтов, произошедшего в августе 2016 года, мужчина палкой нанёс множественные удары по телу пожилой женщины. Спустя некоторое время от полученных травм пенсионерка скончалась в местной больнице. Суд назначил жителю Обояни наказание – 8 лет колонии строгого режима.