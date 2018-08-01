Четверо курян пострадали в лобовом столкновении "ВАЗа" и "Лады"

Во вторник, 7 августа около трех часов дня на улице Энгельса произошло ДТП.

По данным Госавтоинспекции региона, 58-летний автомобилист на «ВАЗ 21124», при повороте на улицу Ольшанского, не предоставил преимущество в движении «Ладе Гранта», в результате чего произошло столкновение.

Пострадали четыре человека: водитель и 50-летний пассажир «ВАЗа», а также 34-летний водитель и 32-летняя пассажирка «Лады». С травмами их госпитализировали в ГКБ №4 города Курска.