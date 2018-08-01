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Курские осужденные сделали экологические плакаты

Сегодня, 09:25
Курские осужденные сделали экологические плакаты
Курское Управление ФСИН организовало конкурс плакатов экологической тематики "Берегите природу".
От каждого исправительного учреждения было представлено по одному произведению.
Жюри, учитывавшее оригинальность и соответствие тематическому направлению, присудило победу плакатам колонии-поселения №8 и исправительной колонии №2.
Как отметили в региональном УФСИН, все плакаты, участвовавшие в конкурсе, будут переданы в лесничество и выставлены на въездах в курские леса.

 

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