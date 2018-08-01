Курские осужденные сделали экологические плакаты

Курское Управление ФСИН организовало конкурс плакатов экологической тематики "Берегите природу".

От каждого исправительного учреждения было представлено по одному произведению.

Жюри, учитывавшее оригинальность и соответствие тематическому направлению, присудило победу плакатам колонии-поселения №8 и исправительной колонии №2.

Как отметили в региональном УФСИН, все плакаты, участвовавшие в конкурсе, будут переданы в лесничество и выставлены на въездах в курские леса.