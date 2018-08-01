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В центре Курска иномарку после ДТП отбросило на пешехода

Сегодня, 11:51
В центре Курска иномарку после ДТП отбросило на пешехода
14 августа в центре Курска в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина, которая шла по тротуару. Авария произошла на перекрёстке улиц Радищева и Гоголя – сообщили в Госавтоинспекции. 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по улице Радищева со стороны улицы Павлова в сторону Садовой по встречной выделенной полосе для маршрутных транспортных средств. На перекрестке с улицей Гоголя он допустил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз» под управлением 51-летнего водителя. Малолитражка двигалась в попутном направлении и на перекрестке поворачивала налево, на улицу Гоголя. После столкновения «Форд» по инерции выбросило на тротуар, где он сбил женщину-пешехода. 40-летнюю курянку с травмами доставили в больницу. Отмечается, что водители были трезвы.

 

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