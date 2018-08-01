На курских дорогах в ДТП с мототранспортом погибли 10 человек

На картодроме автоинспекторы и представители Мотоциклетной Федерации Курской области провели профилактическое мероприятие «Мотодвижение без нарушений». Водителям представили мотошлемы и защитную экипировку, которую необходимо использовать всем любителям двухколесного транспорта, привели примеры опасных дорожных ситуаций, рассказали, как их избежать, соблюдая скоростной режим и правила маневрирования, а также показали спортивное мастерство, обратив внимание на то, что подобные трюки исключены в условиях городской среды. С начала года в Курской области зарегистрировано 67 ДТП с участием мотоциклистов, в которых 7 человек погибли и 77 получили ранения. Еще 33 аварии произошли с участием мопедов и скутеров, они унесли жизни трех человек. В Госавтоинспекции напомнили: мопедами, скутерами, мотороллерами можно управлять с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М". Кроме того водитель должен передвигаться только в застегнутом мотошлеме, использовать защитную экипировку, соблюдать требование о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, соблюдать скоростной режим. За управление мотоциклом или мопедом без мотошлема, а также за перевозку пассажиров без мотошлема грозит административный штраф в 1000 рублей.

При выявлении фактов нарушения ПДД несовершеннолетними водителями мопедов в обязательном порядке автоинспекторы в известность ставят подразделения участковых уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних. Родителей нарушителей, не достигших возраста 16 лет, привлекают к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.

Одним из эффективных способов пресечения нарушений ПДД водителями мототранспорта является работа экипажей скрытого контроля за дорожным движением. С начала года выявлено около 2000 правонарушений в отношении водителей мототранспорта.



