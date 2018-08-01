С 1 сентября во всех школах начнут работать электронные классные журналы

С 1 сентября во всех курских школах начнут работать электронные классные журналы – заявили в региональной администрации. Их внедрение началось в 2016-м. В прошлом году электронные журналы и дневники тестировали более 30 школ. С января 2018-го все общеобразовательные организации региона начали работать в опытном режиме, с 1 сентября они войдут в рабочий режим. Чтобы войти в «Электронный журнал», необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги (gosuslugi.ru). Это требование касается родителей, учителей, директоров школ и учеников.

Через государственную услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» родители в любое время с помощью Интернета могут узнать, был ли их ребенок на занятиях, какие оценки он получил, полную информацию о ситуации по каждому из предметов школьной дисциплины, а также расписание уроков. Вся получаемая информация обладает несколькими степенями защиты и предоставляется родителям совершенно бесплатно.



