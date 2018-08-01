Приставы взыскали с организации-должника 3 миллиона

Курская агрофирма задолжала более 3 миллионов рублей. Судебный пристав пояснил директору организации: если долг не будет погашен в срок, то добавится сумма исполнительского сбора, которая составит 221 тыс. руб. Фирме запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих должнику-организации, а также внесли постановление об обращении взыскания на денежные средства. В итоге долг в 3миллиона, а также исполнительский сбор в 221 тысячу были погашены в полном размере.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Курской области напоминает, что информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица можно получить в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте УФССП России по Курской области по адресу: http://r46.fssprus.ru/.



