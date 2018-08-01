Торжества в Курске посетили более 50 тысяч человек

В Курске продолжают праздновать 75-ю годовщину победы на Огненной дуге. Утром на проспекте Победы состоялся военный парад. В нем участвовали более тысячи военнослужащих, более 70 единиц военной техники, также была демонстрация авиатехники. Почетными зрителями парада были ветераны войны, они съехали со всей страны. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что торжества в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге посетили более 50 тысяч человек.

Увы, не обошлось без происшествий. После парада при погрузке на бок перевернулся танк Т-34. К счастью, никто, в том числе механик-водитель, не пострадал. Танк водрузили на платформу и увезли в пункт дислокации.

В 16 часов на улице Ленина начался марш-парад духовых оркестров. Вечером состоится праздничный концерт. Приглашенной звездой будет Олег Газманов. Он выйдет на сцену в 21 час. Завершится праздник в 22 часа салютом.

Добавим, из-за торжеств до 18 часов будут недоступны для автотранспорта улица Ленина от Садовой до Красной площади и Красная площадь от улицы Марата до Урицкого. С 18 до 22.30 на время праздника закроют улицу Сонина и участок улицы Ленина от Почтовой до Красной площади. Курянам рекомендуют оказаться от поездки на личном транспорте.



