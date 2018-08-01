В Курске открыли обновленный кинотеатр "Мир"

Сегодня День российского кино. К празднику в Курске успели провести модернизацию кинозала в центре досуга «Мир». На его преображение Фонд кино выделил грант в 5 миллионов рублей. В ходе модернизации в центре досуга «Мир» установили современное кинопроекционное оборудование – цифровой кинопроектор с лазерным источником света, 3D-система и звуковой процессор Dolbi, новый «серебряный» киноэкран (12м x 5м). На сегодня это единственный в городе кинотеатр, оборудованный такого рода техникой. Подобный «парящий» экран, но меньшего размера, установлен в центре досуга «Сказка». Цифровое кинопроекционное оборудование последнего поколения позволит демонстрировать в этих кинотеатрах лучшие фильмы прямо со дня их мировых и российских премьер.

Помимо этого, из бюджета города были выделены средства, за счет которых отремонтирован кинозал на 178 зрительских мест, кинопроекционная, фойе и другие помещения, приобретены новые стулья и прочая необходимая мебель.



