Курскэнерго за семь месяцев 24,5 млн рублей сократило просроченную дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Центра» – подвели итоги работы по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за семь месяцев 2018 года. В указанный период предприятию удалось добиться снижения суммы просроченной задолженности на 24,5 млн рублей.

По состоянию на 01.08.2018г. объем просроченной дебиторской задолженности Курскэнерго за услуги по передаче электроэнергии составил 543,5 млн рублей. Основную часть ее объема, 444,1 млн рублей, составляет долг ОАО «Курскрегионэнергосбыт», 33,5 млн рублей должно МУП «Горводоканал» (МО г. Железногорск), 20,1 млн рублей – ООО «Региональная энергосбытовая компания», 15 млн рублей – АО «Курскоблводоканал».

Курскэнерго реализует комплекс мероприятий по возврату долгов как в сотрудничестве с руководством Курской области, c использованием как потенциала рабочей группы по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и в рамках претензионно-исковой работы. Предприятие намерено продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все возможности, предусмотренные действующим законодательством.



