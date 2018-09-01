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    Более 140 тысяч курян сделали прививки от гриппа

    Вчера, 08:08
    Более 140 тысяч курян сделали прививки от гриппа
    В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививки уже сделали около 143 тысяч жителей Курской области, в том числе порядка 10 тысяч детей. Как пояснили в Роспотребнадзоре, вакцина от гриппа за счет средств федерального бюджета положена детям с 6 месяцев, школьникам, студентам, сотрудникам медицинских, образовательных, коммунальных и транспортных учреждений и предприятий, призывникам, беременным женщинам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Добавим, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали порядка 3,5 тысяч случаев ОРЗ.
    По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить по телефонам «горячей линии») управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86.

     

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